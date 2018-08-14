МНЭ РК: Бюджет из-за ситуации с долларом пересматривать не будут

Одного изменения курса для уточнения бюджета пока недостаточно.

В кулуарах правительства РК министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал журналистам, будет ли корректироваться бюджет в связи с понижением курса тенге к доллару и есть ли риск для неисполнения бюджетных программ, передает корреспондент Zakon.kz.

"Нет, у нас риск исполнения бюджетных программ не ставится под сомнение, потому что, как и весь бюджет, он весь формируется в тенге. С точки зрения курса влияния изменившегося курса в августе месяце текущего года, то для того, чтобы среднегодовой курс, мы же берем среднегодовой курс в своем бюджете, стал выше 340, это нужно, чтобы до конца года курс был более 363, по-моему, тенге. Но мы думаем, что в связи с тем первую половину года курс был существенно ниже 340. Он начинался 320, 330. Поэтому угроз для исполнения бюджетных программ мы не видим", - сказал он.



В то же время, по его словам, уточнения бюджета, которое бывает обычно осенью «примерно в октябре», производится не только в связи с макроэкономическими факторами, оно во многом зависит от исполнения бюджета, от хода развития экономики в целом, то есть не только от одного исключительно фактора.

"Пока мы делаем оценку каким образом движется наша экономика, как исполняются госпрограммы, какая ситуация в отраслях, в областях. В зависимости от этой комплексной оценки мы решим, стоит ли делать уточнение или нет. Одного изменения курса, как мы говорим, для уточнения бюджета пока недостаточно", - подчеркнул глава МНЭ РК.

"На следующий трехлетний бюджет на 2019-2021 годы мы анализ проводим по курсу. Во многом он зависит от тех факторов, которые трудно прогнозировать - от денежно-кредитной политики США, от влияния санкций на экономику наших ближайших соседей и партнеров по экономической интеграции. Этот анализ мы делаем. Я хотел бы подчеркнуть, у вас будет вопрос по санкциям. У нас есть очень хороший диалог как с американскими нашими партнерами, с точки зрения того, чтобы санкции, которые вырабатываются, они не затрагивали экономические интересы нашей страны", - добавил Т. Сулейменов.

Как он указал, у экономических партнеров достаточно хорошее понимание всех процессов.

"И даже в процессе разработки и администрирования санкций они дали нам гарантию, что они будут учитывать интересы нашей страны. С другой стороны - у нас также хороший диалог с экономическим блоком российского правительства. С точки зрения оценки, как это повлияет на Россию и, каким образом сделать так, чтобы интересы Казахстана - а мы не причастны к санкционным противостояниям, чтобы интересы нашей страны были не затронуты", - сказал министр.

Ксения Давыдова, Астана

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