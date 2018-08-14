Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

5G появится в следующем году в ряде регионов РК

Это будут Алматы, Астана, Алматинская и Акмолинская области.

Фото : Inkazan14 августа 2018, 13:19

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал вопрос о срокх появления в РК 5G, передает корреспондент Zakon.kz.

"В следующем году в Шарм-эль-Шэйхе международный союз электросвязи примет стандарты, в соответствии с которыми 5G будут внедряться во всем мире. Мы сейчас эту работу с международным союзом электросвязи подведем и стандарты будут определены", - сказал он.

Также глава ведомства отметил, что в пилотном режиме 5G в следующем году будет внедрен в ряде регионов РК.

"Мы хотим провести пилот. Пилот определили, что это будет в городах Алматы, Астана, Алматинская и Акмолинская область. В этих 4 регионах мы планируем провести пилот во второй половине 2019 года", - пояснил Д. Абаев.

Ксения Давыдова, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты