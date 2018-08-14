В Акмолинской области в 2018 году абитуриентам присуждается 150 дополнительных образовательных грантов.

Дополнительные гранты и стипендии на обучение выделены для абитуриентов Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на ГУ УВП региона.

Инициатива Президента страны по увеличению количеств образовательных грантов стала импульсом по повышению доступности и качества высшего образования.

В Акмолинской области в 2018 году абитуриентам присуждается 150 дополнительных образовательных грантов, передает управление внутренней политики.

С помощью грантов планируется удовлетворить потребности рынка труда. Благодаря государственной поддержке, талантливая молодежь пополнит ряды педагогов и медиков региона.

Немаловажную роль в поддержке молодежи представляют именные стипендии акима Акмолинской области. За последние годы сумма финансирования стипендий увеличена с 20 до 102 млн. тенге.

В первую очередь, обладателями стипендий становятся дети-сироты, дети из неполных или многодетных семей, студенты, имеющие высокие достижения в сфере культуры и спорта.

Стипендианты после получения высшего образования, в течение 3-х лет будут работать на территории области. Это условие позволит снизить потребность в квалифицированных работниках в сельских населенных пунктах. К примеру, на сегодня, по стипендии обучаются 57 будущих медиков.

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