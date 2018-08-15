На проспекте аль-Фараби в Алматы перевернулся BMW

Разлившаяся по асфальту вода доставляет неприятности водителям.

В Алматы в ночь на 15 августа произошло ДТП с участие легкового автомобиля, передает корреспондент ZAkon.kz.

Авария произошла на проспекте аль-Фараби, между Желтоксан и Сейфуллина, при движении в западном направлении. Автомобиль BMW двигался на запад. По словам очевидцев, на нижнем участке проспекта асфальт очень мокрый, разлита вода. Водители, которые по аль-Фараби едут на скорости в пределах разрешенных 80 км/ч, вынуждены резко тормозить, обнаружив мокрый асфальт, некоторые автомобили тащит по проезжей части.

Водитель BMW резко затормозил, машину потащило, она ударилась о бордюр и перевернулась.

В результате аварии никто не пострадал.

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