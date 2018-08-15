В Семее военный ударил сослуживца штык-ножом в живот

Осужденный получил 4 года условно.

В военном суде Семейского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего воинской части, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу военного суда Семейского гарнизона.

Судом установлено, что 15 мая 2018 года около 15 часов в раздевалке воинской части 30.. между двумя рядовыми контрактной службы произошла ссора, в ходе которой один из них, вытащив штык-нож, ударил им в живот оппонента, причинив ему тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания стороны заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

"Приговором военного суда Семейского гарнизона «М» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 3, 4, ч.3 ст.440 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и ч.2 ст.447 УК РК (нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части, повлекшие тяжкие последствия) и назначено ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. На основании ст. 63 УК РК наказание назначено условно", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.





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