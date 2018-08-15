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Казахстанских водителей избавят от бумажного страхового полиса

Это станет возможным с введением онлайн-страхования.

Фото : profit.kz15 августа 2018, 12:05

С 1 января 2019 года клиенты страховых организаций смогут заключать договоры страхования в электронной форме с использованием интернет-ресурсов и оформить страховой полис в электронной форме. Возможность заключения электронной формы договора вводится по всем видам обязательного и добровольного страхования. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.

С введением онлайн-страхования исключается обращение бумажных полисов по договорам обязательного страхования. Факт заключения договора страхования будет проверяться путем направления запроса в единую базу данных по страхованию. Автовладельцам не нужно будет предъявлять сотрудникам административной полиции страховой полис.

Введение онлайн-страхования позволит удешевить стоимость страхования для населения и бизнеса, заключать договоры напрямую через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия посредников, а также ускорит получение страховых выплат.

Страховые компании вправе предоставить скидку до 10% при заключении договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в электронной форме.


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