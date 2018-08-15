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Трое скончались в Алматинской области при откачке воды из колодца

Трагедия случилась 12 августа в Кегенском районе близ села Алгабас.

Фото : ДЧС Алматинской области15 августа 2018, 13:04

Трое молодых людей 1993-1994 годов рождения скончались в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС области проинформировали, что трагедия случилась 12 августа в Кегенском районе близ села Алгабас.

При откачке воды из колодца глубиной 10 метров мужчины получили отравление угарным газом от мотопомпы.

"Причиной стало несоблюдение техники безопасности. Они спустили мотопомпу внутрь колодца, что категорически запрещено", - сообщили подробности в ДЧС.


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