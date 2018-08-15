Новую подстанцию скорой помощи открыли в Алматы

Население города стремительно растет, и было принято решение о создании подстанции в Наурызбайском районе.

В Наурызбайском районе Алматы состоялось открытие новой подстанции скорой медицинской помощи, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Алматы.

Как сказано в распространенном сообщении, для скорой помощи огромную роль играет своевременный доезд до пациента и оказание экстренной помощи. Для решения проблем и улучшения оказания скорой помощи жителям района, при поддержке акимата Алматы завершено строительство новой подстанции в Наурызбайском районе. Это просторное двухэтажное здание с подвалом и гаражом на 20 машин скорой помощи.

Площадь Подстанции составляет 0,7091 га. Проект реализован за счёт местного бюджета. В круглосуточном режиме населению Наурызбайского района скорую медицинскую помощь будут оказывать 14 бригад из них 2 бригады интенсивной терапии, 2 педиатрические, 1 врачебная, 9 фельдшерских. 20 врачей, 78 средних медицинских работников и 8 санитаров.

Отмечается, что на сегодняшний день квалифицированные специалисты с практическим опытом работы службы «103» используют современные медицинские технологии и апробированные методы. Бригады оснащены необходимым оборудованием для своевременной диагностики и оказания помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе. Успешно внедрена и функционирует система записи и дистанционной передачи ЭКГ в городской кардиоцентр для фельдшерских бригад, снижающая число вызовов бригад интенсивной терапии для снятия и расшифровки показаний ЭКГ.

В этом году, одной из крупных медицинских организаций - Станции скорой медицинской помощи Алматы исполнилось 90 лет со дня образования. На сегодняшний день в структуре Службы «103» имеется 11 подстанций, 177 бригад и более 2000 сотрудников. В сутки бригады службы «103» в среднем обслуживают 2500-3000 вызовов.

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