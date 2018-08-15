Двойное убийство произошло в Жамбылской области

Убит глава крестьянского хозяйства и его дочь.

В Жамблыской области задержан подозреваемый в двойном убийстве, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

Отмечается, что преступление было совершено из корыстных побуждений.

"Сотрудниками полиции ДВД Жамбылской области по горячим следам задержан подозреваемый в совершении 14 августа в Шуском районе области убийства главы крестьянского хозяйства и его дочери. Изъяты мотоцикл, ноутбук, мобильные телефоны и деньги, которыми он завладел. Проводится досудебное расследование", - сообщил Садубаев в ходе брифинга.

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