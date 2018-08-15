Экс-полицейский пошел на убийство ради денег на свадьбу

Он выстрелил в голову мужчине, чтобы завладеть его машиной.

Сержант дорожно-патрульной полиции Темиртау предстал пред судом в Караганде по подозрению в умышленном убийстве автовладельца из табельного пистолета ради продажи "Тойоты Камри" 55-ой модели, сообщает Liter.kz.

Сержант собирался жениться. Уже был арендован ресторан и напечатаны пригласительные билеты. Но денег на шикарное празднование тоя не хватало. Тогда, по версии следствия, сержант Нурсеит Калдыбаев решил пойти на криминал. Он нашел на сайте про купле-продаже автомобилей "Колеса.кз" объявление о продаже "Тойоты Камри" за 7-8 млн тенге.

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Экс-полицейский из Темиртау выстрелил в голову мужчине, чтобы завладеть его машиной

Калдыбаев купил сим-карту и телефон, чтобы его в дальнейшем не разоблачили, и позвонил с этого номера владельцу машины. Попросил показать автомобиль. Александр Ф. сообщил, что сможет подъехать вечером к авторынку возле Старого аэропорта в Караганде.

Они встретились. Когда мужчина показывал сержанту все опции, он достал табельный пистолет и выстрелил ему в голову. Тело на "Тойоте" отвез на окраину села Ростовка в Бухаржырауском районе. Там находится искусственный водоем, куда полицейский скинул тело отца двоих детей. Кровь смыл и поехал назад в Темиртау. Там он вернулся на работу, переоделся и перед тем, как сдать пистолет в оружейный склад, попросил коллегу найти лишний патрон.

Соврал, будто выстрелил во время смены в бродячее животное. Коллега, как ни странно, незаконно хранил в квартире патрон. Он отдал сержанту, который вставил патрон в магазин пистолета и сдал по окончании смены.

Тем временем супруга Александра Ф. и его двое детей, проживающие в центре Караганды, несколько дней искали главу семьи, после чего она обратилась в полицию. Было открыто розыскное дело. Сотрудники управления криминальной полиции установили, с какого номера звонил покупатель машины. Телефон был отключен, поскольку предусмотрительный сержант, по версии следствия, выбросил телефон и сим-карту.

30 апреля этого года тело автовладельца с простреленной головой нашли на берегу водоема. Была создана следственно-оперативная группа. Несмотря на то, что гаишник предусмотрел все меры защиты, создав себе алиби в кругу семьи, выбросив сим-карту с телефоном, его все равно вычислили.

При обыске в квартире нашли пригласительные билеты на свадьбу, которая должна была состояться через месяц. Невеста плакала и не верила, что возлюбленный полицейский убил человека.

Машину со следами крови, который он смыл не полностью, вернули вдове и детям. Его уволили в тот же день, когда задержали, 3 мая.

Экс-сержанта Калдыбаева начали судить в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Судья Бекзат Шалгимбаев допрашивает всех свидетелей этого резонансного дела. Подсудимый находится под стражей.

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