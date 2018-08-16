Эксперты не исключают курс тенге 400-420 за доллар

Я не сомневаюсь, что на Нацбанк давят наши экспортёры, которым выгодно падение тенге - экономист.

Казахстанская валюта второй день отвоёвывает позиции. Вчера после торгов на бирже доллар незначительно подешевел. Однако это всего лишь небольшая передышка, говорят отечественные эксперты. Дальнейшее падение тенге неизбежно, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Тенге очень чутко реагирует на самочувствие рубля, а нашим союзникам по ЕАЭС надо как-то сбывать свои товары, и девальвация рубля – вполне логичный выход из ситуации.

К слову, Национальный банк обнародовал данные по валютам разных стран. И вот что получается: турецкая лира не вчера начала обесцениваться. С начала года она девальвировала почти на 70 процентов. Российский рубль потерял в цене 17 с половиной процентов. Следом девальвировали бразильский реал и южноафриканский ранд. И ноздря в ноздрю идут индийская рупия и казахстанский тенге. И если доллару позволят дотянуть до отметки 380 - тенге уплывёт к новым антирекордам. Эксперты не исключают курс 400-420, а то и выше.

Айдар Алимбаев, экономист: "Я не сомневаюсь, что на Нацбанк давят наши экспортёры, которым выгодно падение тенге. На Нацбанк может оказывать давление правительство. Чиновникам выгодно падение тенге, потому что благодаря падающему тенге, они закрывают свои дыры".

Импортозамещение – единственный надёжный спасательный круг, считают эксперты. Достаточно посмотреть, как безболезненно переживают санкционную войну наши восточные соседи. Кстати, успех Китая решили повторить в Турции. Президент Реджеп Эрдоган в ответ на американский «удар в спину» заявил, что его страна будет бойкотировать любой товар made in USA, и займётся собственным производством. Турецким гражданам предложили уже сейчас не покупать и не пользоваться товарами США.

Реджеп Эрдоган, президент Турции: "Мы будем производить каждый продукт, который импортируем сейчас из-за рубежа. Будем делать это на наши деньги, на нашу валюту. И даже будем экспортировать их. Мы будем бойкотировать электронику из США. У них - iPhone, но ведь всегда есть Samsung".

Возмущению турецкого лидера нет предела. Эрдоган призывает всех врагов США выступить общим фронтом, отказаться не только от американских товаров, но и доллара. А торговать можно и в национальной валюте любой из стран коалиции.

Вашингтон не имеет претензий к Астане, но тенге в любом случае страдает. Вся надежда на министра нацэкономики Тимура Сулейменова, который пообещал договориться с США, чтобы уберечь нацвалюту от дальнейших потрясений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!