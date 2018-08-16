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Машина всмятку: бетономешалка протаранила легковушку в Алматы

Пострадал один человек.

Фото : zakon.kz16 августа 2018, 14:17

В Алматы на ул.Саина произошло ДТП с участием бетономешалки и Toyota Yaris, передает корреспондент Zakon.kz.

Оба транспортных средства двигались в южном направлении. Как рассказал водитель грузовика, он ехал по левому ряду, и при подъеме на мост развязки над пр.Абая перед ним появилась Toyota, которая его обогнала и перестроилась в левый ряд. Водитель бетономешалки рассказал, что даже не видел как легковушка его обгоняла, потому что она, скорее всего, была в "мертвой зоне видимости".

В итоге грузовик наехал на Toyota, протащил ее вперед, развернул и прижал к опоре моста.

В результате ДТП пострадала водитель Toyota, от госпитализации она отказалась.


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