Машина всмятку: бетономешалка протаранила легковушку в Алматы

Пострадал один человек.

В Алматы на ул.Саина произошло ДТП с участием бетономешалки и Toyota Yaris, передает корреспондент Zakon.kz.

Оба транспортных средства двигались в южном направлении. Как рассказал водитель грузовика, он ехал по левому ряду, и при подъеме на мост развязки над пр.Абая перед ним появилась Toyota, которая его обогнала и перестроилась в левый ряд. Водитель бетономешалки рассказал, что даже не видел как легковушка его обгоняла, потому что она, скорее всего, была в "мертвой зоне видимости".

В итоге грузовик наехал на Toyota, протащил ее вперед, развернул и прижал к опоре моста.

В результате ДТП пострадала водитель Toyota, от госпитализации она отказалась.

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