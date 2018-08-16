Супруги в Караганде запретили переливать кровь сыну из религиозных соображений

Родители недоношенного малыша ссылаются на религиозные каноны, отказываясь от переливания крови.

В Караганде родители запретили переливать кровь своему ребенку. Родители малыша последователи религиозного течения, согласно канонам которого, такая операция считается грехом, сообщает Sputnik Казахстан.

Карагандинские врачи сражаются за жизнь ребенка. Мальчик родился на шестом месяце весом 900 граммов. В современной медицине такая ситуация не считается критичной, но оказалось, что у мальчика респираторная патология. Он находится в реанимации четвертые сутки, и как долго мальчик пробудет в тяжелом состоянии, врачи не прогнозируют.

"У недоношенных детей, легкие не успевают развиться как нужно, они не могут дышать самостоятельно. Врачи не редко диагностируют респираторную патологию. Малыша подключили к аппарату искусственного дыхания. Кроме того, у ребенка с такой степенью недоношенности очень тонкие стенки сосудов. Любой перепад давления или сильный шум может спровоцировать разрыв и кровоизлияние. Поэтому мы заранее берем разрешение на экстренное переливание крови", — рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Но на этот раз родители отказались давать такое разрешение, несмотря на то, что их предупредили, что состояние ребенка может ухудшиться в любой момент, и мальчик погибнет. Но они категорически отказываются давать разрешение на эту процедуру.

"Врачи, конечно, боятся за жизнь ребенка. Они обратились в органы опеки, потому что эту проблему нужно решать. Согласно законам, мы обязаны получить это разрешение, а раз его нет, в экстренном случае придется бездействовать. Отдел образования нам сообщил, что возможно придется подавать в суд на родителей", — сообщила представитель упраздрава.

В больнице держат наготове кровезаменитель, но его может не хватить, а эффекта синтетика может оказаться недостаточным.

Как сообщили в отделе образования, решение родителей может угрожать здоровью ребенка. В этом случае специалисты отдела назначат временного опекуна, который будет давать разрешение на лечении малыша. В отделе образования также подчеркивают, что родителей могут лишить прав на ребенка через суд.

Ранее в Казахстане произошло несколько случаев того, когда больные дети, которым требовалось переливание крови, погибали из-за того, что родители не разрешили врачам делать гемотрансфузию. Все они были приверженцами религиозного течения "Свидетели Иеговы".

В 2017 году в Астане умерла четырехлетняя Виктория. У девочки прогрессировала злокачественная опухоль печени, ей требовалось переливание крови, однако мать настаивала на применении заменителей крови и, по ее словам, собиралась везти девочку на лечение в Индию.

Еще ранее в Шымкенте скончался в результате последствий аутоиммунной гемолитической анемии девятимесячный мальчик, родители которого тоже были членами вышеупомянутой общины и отказались от переливания крови.

В марте 2013 года в областном перинатальном центре Павлодарской области приверженцы "Свидетелей Иеговы" тоже по религиозным соображениям отказались от переливания крови ребенку. По требованию врачей органы опеки отобрали ребенка у родителей, и необходимую трансфузию ребенку осуществили. Позже были восстановлены права родителей.

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