Экс-министр Куандык Бишимбаев поменял колонию

Бывшего министра национальной экономики перевели в колонию в другой город. Во время переезда некогда высокопоставленного чиновника сопровождали не менее десяти бойцов Нацгвардии.

Куандык Бишимбаев отбывает наказание в колонии города Ленгер, что в 35 км от Шымкента. VIP-заключенного до мегаполиса доставили сотрудники Национальной гвардии, путь в 1,5 тысячи км преодолели на пассажирском поезде в вагоне, который предназначен для перевозки осужденных. Из Шымкента до места колонии экс-министра довезли на специально оборудованной машине, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Само учреждение является учреждением максимальной безопасности, то есть строгого режима, с лимитом содержания порядка 500 человек. Здание было введено в эксплуатацию еще в 1976 году", - поясняет сотрудник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Галымжан Хасенов.

Новая колония ничем не отличается от столичной, особых условий для VIP-заключенных, по словам представителей КУИСА, там нет. В тюрьме максимальной безопасности отбывают наказание осужденные за убийства, изнасилования и многомиллионные хищения.

"В целях сохранения социально-полезных связей и на основании заявления, где указаны место проживания родных и близких, осужденный Бишимбаев отбывает наказание в Туркестанской области", - добавляет сотрудник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Галымжан Хасенов.

Напомним, по громкому коррупционному делу Куандыка Бишимбаева проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде, и неоднократном получении взяток. Его приговорили к 10 годам заключения. В доход государства конфисковали 2-этажный коттедж, который находится под Астаной. По имеющейся информации, собственником имущества станет сельский акимат.

"На сегодняшний день в нашем сельском округе остро стоит вопрос, например, с Домом культуры, музыкальной школой, досуговыми центрами. У нас на сегодняшний день нет их. Мы были бы рады использовать данный объект в таких целях", - говорит заместитель акима Косшынского сельского округа Султан Оракбай.

Конфискованный дом станет самым дорогим объектом среди тех, которые числятся на балансе сельского акимата. По данным прокуроров, его строительство обошлось прежним хозяевам в сумму свыше 60 млн тенге.

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