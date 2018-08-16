В столичных многоэтажках неисправны системы пожарной безопасности

Спасатели частенько наведываются сюда с проверками и штрафуют за неисправную систему пожарной безопасности.

В Астане неисправные системы пожаротушения предлагают восстанавливать за счет жильцов! Только с начала года спасатели проверили около 200 многоэтажных домов и выявили тысячи нарушений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Многоэтажку по улице Сейфуллина сдали в эксплуатацию в 2005 году. Она оборудована современной системой пожарной безопасности. На первый взгляд в подъездах есть все: и датчики задымления, и пожарная сигнализация, и центральный пульт. Правда, они никогда не работали. И в случае пожара попросту не спасут жильцов.

"Видно невооруженным глазом, что сюда не поместится ни гидрант, ни огнетушитель. О чем думали строители, когда собирали нам такие ящики? Причем они все разные на разных этажах".

На вопрос, почему система пожарной безопасности в "высотке" не работает, уже никто не ответит. В акте приемки многоквартирного жилого дома стоят печати всех ответственных органов и организаций, включая заказчика и застройщика. Вот только гарантийные сроки на объект уже давно истекли. И теперь жильцы остались один на один со своей проблемой. Спасатели частенько наведываются сюда с проверками и штрафуют за неисправную систему пожарной безопасности.

"Первую проверку мы благополучно не прошли, заплатили штраф, первый был 30 тысяч, и второй - 100 МРП – 220 тысяч. В этом году у нас прошла проверка 6-7 августа, нам дали отсрочку 2 месяца, но за это время, в принципе, люди же должны понимать, что нереально восстановить ни пожарную сигнализацию, ни систему пожаротушения, ни тем более систему дымоудаления", рассказывает председатель КСПК Айгуль Калабаева.

По предварительным расчетам, на установку системы пожаротушения нужно около 10-12 млн тенге. То есть с каждой квартиры – по 100 тысяч. Для некоторых жителей дома такие траты – из области фантастики.

"Если в результате проверки выяснилось, что дом не соответствует требованиям пожарной безопасности, выносится соответствующее предписание, которое подлежит обязательному исполнению. Если в данном случае жильцы не согласны с начислением сумм за устранение недостатков в плане пожарной безопасности, они вправе обжаловать это в судебном порядке. По сути, граждане наши должны задуматься, что в первую очередь это делается для их благополучия", - объясняет юрист Толеген Болтанов.

Но в некоторых комплексах дело обстоит по-другому. В департаменте по чрезвычайным ситуациям обнародовали результаты проверок, которые проводились в так называемых жилых домах повышенной этажности. Результат удручающий. В 194 выявлено более 1 тысячи нарушений пожарной безопасности.

"Результаты проверок свидетельствуют о том, что, в основном, в большинстве проверенных домов, система противопожарной защиты находится в не рабочем состоянии. С 2016 года ДЧС г. Астаны не принимает акты приемки данных жилых домов вообще. Данные жилые дома принимаются на сегодняшний день застройщиком, авторским, техническим надзором, и, конечно же, заказчиком", - говорит старший инженер отдела государственного пожарного контроля ДЧС города Бексултан-Али Рахымбаев.

По словам пожарных, бывает и сами собственники жилья виноваты. Многие во время ремонта срезают извещатели - датчики дыма, тем самым повреждая систему пожарной безопасности дома, и подвергая опасности не только себя, но и соседей. Спасатели заверили: о безопасности дома, в первую очередь, должен позаботиться застройщик. А обеспечивать и обслуживать дальнейшую работу системы пожаротушения - обязанность КСК.

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