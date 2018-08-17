Определились все пары плей-офф Лиги Европы с участием «Астаны»

Первые матчи пройдут 23 августа, ответные — 30 августа.

В Лиге Европы прошли ответные матчи третьего отборочного раунда, по итогам которых стали известны пары раунда плей-офф, сообщает Sports.kz.

«Астана» сыграет с кипрским АПОЭЛом, который победил в двухматчевом противостоянии израильский «Хапоэль» Беэр-Шева (2:2, 3:1).

Чемпионский путь

«Олимпия» (Словения) — «Спартак» (Словакия)

АПОЭЛ (Кипр) — «Астана» (Казахстан)

«Русенборг» (Норвегия) — «Шкендия» (Македония)

«Дюделанж» (Люксембург) — «ЧФР Клуж» (Румыния)

«Судува» (Литва) — «Селтик» (Шотландия)

«Шериф» (Молдова) — «Карабах» (Азербайджан)

«Мальмё» (Швеция) — «Мидтьюлланд» (Дания)

«Торпедо» (Грузия) — «Лудогорец» (Болгария)

Путь представителей лиг

«Сигма» (Чехия) — «Севилья» (Испания)

«Сарпсборг 08» (Норвегия) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Гент» (Бельгия) — «Бордо» (Франция)

«Партизан» (Сербия) — «Бешикташ» (Турция)

«Рапид» (Австрия) — «Стяуа» (Румыния)

«Аполлон» (Кипр) — «Базель» (Швейцария)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Уфа» (Россия)

«Аталанта» (Италия) — «Копенгаген» (Дания)

«Зенит» (Россия) — «Мольде» (Норвегия)

«Тренчин» (Словакия) — АЕК (Кипр)

«Генк» (Бельгия) — «Брондбю» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Бернли» (Англия)

«Заря» (Украина) — «РБ Лейпциг» (Германия).

Первые матчи пройдут 23 августа, ответные — 30 августа.





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