Определились все пары плей-офф Лиги Европы с участием «Астаны»
Первые матчи пройдут 23 августа, ответные — 30 августа.
В Лиге Европы прошли ответные матчи третьего отборочного раунда, по итогам которых стали известны пары раунда плей-офф, сообщает Sports.kz.
«Астана» сыграет с кипрским АПОЭЛом, который победил в двухматчевом противостоянии израильский «Хапоэль» Беэр-Шева (2:2, 3:1).
Чемпионский путь
«Олимпия» (Словения) — «Спартак» (Словакия)
АПОЭЛ (Кипр) — «Астана» (Казахстан)
«Русенборг» (Норвегия) — «Шкендия» (Македония)
«Дюделанж» (Люксембург) — «ЧФР Клуж» (Румыния)
«Судува» (Литва) — «Селтик» (Шотландия)
«Шериф» (Молдова) — «Карабах» (Азербайджан)
«Мальмё» (Швеция) — «Мидтьюлланд» (Дания)
«Торпедо» (Грузия) — «Лудогорец» (Болгария)
Путь представителей лиг
«Сигма» (Чехия) — «Севилья» (Испания)
«Сарпсборг 08» (Норвегия) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
«Гент» (Бельгия) — «Бордо» (Франция)
«Партизан» (Сербия) — «Бешикташ» (Турция)
«Рапид» (Австрия) — «Стяуа» (Румыния)
«Аполлон» (Кипр) — «Базель» (Швейцария)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Уфа» (Россия)
«Аталанта» (Италия) — «Копенгаген» (Дания)
«Зенит» (Россия) — «Мольде» (Норвегия)
«Тренчин» (Словакия) — АЕК (Кипр)
«Генк» (Бельгия) — «Брондбю» (Дания)
«Олимпиакос» (Греция) — «Бернли» (Англия)
«Заря» (Украина) — «РБ Лейпциг» (Германия).
Первые матчи пройдут 23 августа, ответные — 30 августа.
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