Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт

Конец августа будет богатым на выходные дни.

На следующей неделе в Казахстане отметят праздник Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

В этот день мусульмане совершают праздничную молитву и приносят в жертву животное. В этом году религиозный праздник выпадает на 21 августа - спустя 70 дней после священного поста Ораза.

Первый день праздника выпадает на вторник. 21 августа будет выходным днем. Суббота, 25 августа, будет рабочим днем.

Затем конец августа будет богат на выходные дни в связи с Днем конституции. Так, казахстанцы отдохнут четыре дня - 30,31 августа, а также 1 и 2 сентября, которые выпадают на субботу и воскресенье соответственно.

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