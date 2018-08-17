Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт

Конец августа будет богатым на выходные дни.

Фото : total.kz17 августа 2018, 10:45

На следующей неделе в Казахстане отметят праздник Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

В этот день мусульмане совершают праздничную молитву и приносят в жертву животное. В этом году религиозный праздник выпадает на 21 августа - спустя 70 дней после священного поста Ораза.

Первый день праздника выпадает на вторник. 21 августа будет выходным днем. Суббота, 25 августа, будет рабочим днем.

Затем конец августа будет богат на выходные дни в связи с Днем конституции. Так, казахстанцы отдохнут четыре дня - 30,31 августа, а также 1 и 2 сентября, которые выпадают на субботу и воскресенье соответственно.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты