В Алматы задержан подозреваемый в обмане исключительно женщин
Полиция ищет других пострадавших от его действий.
Фото : ДВД Алматы17 августа 2018, 12:06
В Алматы задержан мужчина, подозреваемый в том, что обманывал исключительно женщин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
29-летнего Газиза Наурузбаева полицейские Ауэзовского района Алматы подозревают в серии мошеннических действий. Уже на данном этапе расследования доказана его причастность к трем аферам.
«И все три раза в сети гражданина Наурузбаева попали женщины. Он с легкостью входил в доверие, рекомендовал себя преуспевающим человеком и обещал свою помощь в выгодном приобретении земельных участков. В одном случае потерпевшая отдала новому знакомому порядка 11 миллионов тенге. Сейчас он находится под стражей. Досудебное расследование продолжается. Назрела процессуальная необходимость обратиться к гражданам и в случае опознания призвать их незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 298-53-05; 298-53-02 и 8-7047-200-08-56», - сообщил начальник УВД Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Туруспаев.
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