В казахстанских колледжах сократили 109 невостребованных специальностей

Работа по сокращению дублирующих и невостребованных профессий в колледжах будет продолжаться, отметили в МОН РК.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал, как реализуется программа по дуальной системе обучения ТиПО. В ведомстве уже отчитались, что сократили 109 дублирующих и невостребованных специальностей, сообщает Zakon.kz.

"За последние два года мы перевели 500 ключевых зарубежных учебников, необходимых для системы ТиПО. На них будет основываться преподавание спецдисциплин. Около 10 тыс. преподавателей и мастеров мы обучили по новому содержанию, 5 200 на этот год у нас заявлено, и последняя группа из 5 200 – в следующем 2019 году. То есть, по большому счету мы обеспечим колледжи и новыми программами, и преподавателями, которые их понимают, и базовыми учебниками", - рассказал Сагадиев.

Говоря о колледжах, министр отметил, что в Казахстане необходимо вводить профилизацию. Как, например, в высшем образовании со следующего года НПП "Атамекен" запускает рейтинг колледжей, который станет основой для формирования госзаказа, корректировки образовательных программ, с учетом требований рынка.

"На сегодняшний день сокращено 109 дублирующих и невостребованных специальностей ТиПО, что привело к изменению профиля 66 и объединению 20 колледжей (из 477 осталось 467). Эту работу мы будем продолжать, основываясь на занятости выпускников, там где преподается не так, как надо, не то что надо и в результате выпускники не устраиваются на работу – лицензии на это направление надо пересматривать", - добавил глава ведомства.

Напомним, что с 1 сентября все колледжи страны переходят на подушевое финансирование. Также с начала нового учебного года будет проведен пилот в 46 колледжах совместно с ВУЗами-партнерами и теперь кредиты, полученные студентами колледжей, будут автоматически засчитываться при переходе в вуз. Программа будет полностью реализована в 2019 году.

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