В Карагандинской области отмечают 350-летие Бухар жырау

Всего в мероприятии приняли участие более 10000 человек.

18 августа в Бухар-жырауском районе состоялось открытия праздника, посвященного 350-летию видного общественного деятеля Бухар-жырау Калкаманулы, передает корреспондент Zakon.kz.

К предстоящему событию бухар-жыраусцы готовились долго и основательно.

В 55 км от поселка Ботакары была установлена сцена и более 100 юрт.

В специальных палатках местные умельцы имели возможность представить продукцию, изготовленную собственными руками: изделия из кожи, вязаные изделия, ювелирные украшения.

Здесь же сельчане угощали гостей баурсаками, беспармаком, различными кулинарными изделиями.

Праздничное мероприятие открыл Коллектив Казахского Драматического театра имени Сакена Сейфуллина с театрализованной постановкой «Көмекей әулие».

Асртисты с точностью вооспризвели эпизод из реальной жизни 18 века с участием Бухар-Жырау, Аблай-хана и массовки- батыров и простого народа.

После вступительной части перед жителями Бухар-жырауского района выступили госсекретарь Гульшара Абдыкаликова и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. В своей речи Гульшара Абдыкаликова подчеркнула:

«Букар-жырау является весомой исторической личностью который внес огромный вклад в единение казахского народа возле правителя страны, защиты казахских земель от захватчиков. В основу его жыров, толгау легла огромная мечта о единения казахского народа, обретения независимости, счастья и гармонии. Его труды и достояние его творчества являются одним из самых дорогих богатств для молодого поколения».

В свою очередь Ерлан Кошанов сказал:

- Сегодня мечты нашего великого предка сбылись, мы обрели независимость, опредеделили наши границы, последняя точка этой работы была поставлена недавно в городе Актау. Обо всем этом мечтал Букар жырау. Вро времена ханов он выполнял функции парламента, министерства внешней политики. Его исторический облик в 19 веке нам представил великий Шокан Уалиханов, в 20 веке это сделал писатель Мухтар Магауин. Нам необходимо изучать исторический вклад Букар Жырау в развитие страны. Очень важно донести это до молодого поколения, так как это основа для воспитания молодого поколения в духе патриотизма. возможность формирования личностей новых героев своего времени, личностей которые будут вносить огромный вклад в развитие страны. Недавно я встречался с молодежью области и увидел что такая молодежь есть, а это значит путь великого Бухар-жырау не забыт. В новом времени мы ставим огромные задачи перед страной это идея Мангилик ел. Это огромная мечта наших предков которую необходимо претворять в жизнь.

Праздничную концертную программу продолжили звезды казахстанской и зарубежной эстрады Республики Казахстан (Роза Рымбаева, Алтынай Жорабаева, Жамиля Баспакова, фольклорный ансамбль «Хайрулло Дадобоев» (Таджикстан), группа «Ағайынды Жүгінісовтер», Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета, а также солистов концертного объединения имени К.Байжанова). Также будет представлен музей древнего оружия города Астаны, выставка прикладного искусства и выставка экспонатов «Бұқар жырау дәуірі».

Всего в мероприятии приняли участие более 10000 человек.

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