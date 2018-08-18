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Опубликован фильм о Нурсултане Назарбаеве

Фильм был снят Телерадиокомплексом Президента РК.

Фото : Акорда18 августа 2018, 21:51

Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал документальный фильм «В горниле истории», сообщает Zakon.kz.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев рассказал, каким, по его мнению, должен быть глава государства:

«Президентами не рождаются, президентами становятся. И здесь одних личных качеств человеку мало. Надо быть высокоответственным человеком. Президент - это политик особого рода, политик, от решения которого зависит жизнь миллионов людей. Эту ответственность надо понимать и чувствовать пульс времени, путь своего народа», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью.

Назарбаев отметил, что чувствует свой народ:

«Я казах, который вырос в простой глухой деревне, я прошел путь рабочего сталевара, прошел все инстанции управления государственной власти, объехал весь Казахстан, все области, все районы, все аулы. Меня везде за эти годы узнали. Как я могу не чувствовать, что хочет народ?» - добавил Н.Назарбаев.

Кроме того, Назарбаев рассказал о своей мечте. По словам главы государства, он мечтает о зажиточной жизни для казахстанцев.

«Все время спрашивают: почему программа развития до 2030 года? С 90-го года по 30-й год - это 40 лет! Моисеевские 40 лет, когда он водил свой народ по пескам 40 лет. В 2030 году, я думаю, будет абсолютно новое поколение, новые люди Казахстана, которые будут жить в зажиточной стране. Вот в чем мечта», - сказал Назарбаев.

Президент отметил, что главным центром в любом обществе является человек, а за свою карьеру Президент делал то, что считал необходимым для каждого казахстанца и для страны.

«Что касается власти, то ее всегда будут критиковать. Но она нужна простым людям, как еда, питье и одежда. Представьте себе: вдруг нет власти - это право сильного отбирать у слабого, право сильного насиловать и уничтожать слабого. Понимаете, власть нужна не только власти, власть нужна народу», - считает президент.


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