Опубликован фильм о Нурсултане Назарбаеве

Фильм был снят Телерадиокомплексом Президента РК.

Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал документальный фильм «В горниле истории», сообщает Zakon.kz.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев рассказал, каким, по его мнению, должен быть глава государства:

«Президентами не рождаются, президентами становятся. И здесь одних личных качеств человеку мало. Надо быть высокоответственным человеком. Президент - это политик особого рода, политик, от решения которого зависит жизнь миллионов людей. Эту ответственность надо понимать и чувствовать пульс времени, путь своего народа», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью.

Назарбаев отметил, что чувствует свой народ:

«Я казах, который вырос в простой глухой деревне, я прошел путь рабочего сталевара, прошел все инстанции управления государственной власти, объехал весь Казахстан, все области, все районы, все аулы. Меня везде за эти годы узнали. Как я могу не чувствовать, что хочет народ?» - добавил Н.Назарбаев.

Кроме того, Назарбаев рассказал о своей мечте. По словам главы государства, он мечтает о зажиточной жизни для казахстанцев.

«Все время спрашивают: почему программа развития до 2030 года? С 90-го года по 30-й год - это 40 лет! Моисеевские 40 лет, когда он водил свой народ по пескам 40 лет. В 2030 году, я думаю, будет абсолютно новое поколение, новые люди Казахстана, которые будут жить в зажиточной стране. Вот в чем мечта», - сказал Назарбаев.

Президент отметил, что главным центром в любом обществе является человек, а за свою карьеру Президент делал то, что считал необходимым для каждого казахстанца и для страны.

«Что касается власти, то ее всегда будут критиковать. Но она нужна простым людям, как еда, питье и одежда. Представьте себе: вдруг нет власти - это право сильного отбирать у слабого, право сильного насиловать и уничтожать слабого. Понимаете, власть нужна не только власти, власть нужна народу», - считает президент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!