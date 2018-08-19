На проспекте аль-Фараби в Алматы столкнулись две Toyota Camry

Обе машины вылетели через разделительный газон на полосу встречного движения.

В ночь на 19 августа в Алматы произошла авария с участием двух легковых автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали люди, находившиеся в Toyota Camry 40, они двигались вниз по улице Мендикулова. Во время совершения поворота направо, на проспект аль-Фараби, водитель убедился, что на дороге никого нет. Уже после того, как машина повернула на проспект в восточном направлении, находившиеся в ней люди почувствовали мощный удар сзади. От удара Camry 40 перелетела через разделительный бордюр и вылетела на полосу встречного движения, где и остановилась, чудом не зацепив другие автомобили.

Второй автомобиль, Toyota Camry Gracia, точно так же вылетела на встречную полосу и, подъезжая к пешеходному переходу, воткнулась в столб, где и остановилась. Рядом находится остановка общественного транспорта, на которой в поздний час людей не было.

Пострадал водитель Toyota Camry Gracia, остальные участники ДТП отделались легкими ушибами. Пострадавший от госпитализации отказался.

По словам водителя и пассажиров Toyota Camry 40, мужчина, находившийся за рулем второй автомашины, находился в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это на самом деле, предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции, которые сопроводят участника аварии на медицинское освидетельствование.

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