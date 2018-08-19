Enactus Eurasia Summer Camp 2018 : Студенты из СНГ и Казахстана соберутся в Алматинской области

Побывать в лагере и научиться азам бизнеса сможет любой желающий.

Enactus Eurasia Summer Camp 2018 - уникальная площадка, где обучают современным подходам управления бизнеса и внедрения инноваций. Так в Алматинской области на протяжении недели пройдет бизнес-лагерь. Молодежный лагерь реализуется в рамках программы Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает zakon.kz.

Всех участников ждет интересная и насыщенная программа. Студенты будут обучаться у представителей крупных компаний, лидеров бизнеса и выпускников Enactus финансовой грамотности, предпринимательству, проектному менеджменту и бизнес-инновациям.

Помимо этого, пройдут интересные тренинги с деятелями культуры, бизнеса и государства.

- Программа Enactus ранее называлась SIFE «Students in free enterprise», что в переводе означает «студенты в свободном предпринимательстве». В рамках реализации программы Enactus было реализовано 108 проектов. Если сравнить, то десять лет назад мы сотрудничали с восьми университетами, а сейчас их насчитывается порядка 50. Во время летнего лагеря мы также планируем подготовиться к мировому кубку, который пройдет в октябре, в Кремниевой долине. Казахстан будет представлять команда КазГЮУ из Астаны, - сказала президент Enactus Kazakhstan Альбина Ержанова.

Стоит отметить, организаторами бизнес-лагеря стали Enactus Kazakhstan совместно с университетом «Туран», при поддержке акимата Алматинской области. Также мероприятие поддержали бизнес-партнеры, такие как Raimbek, KPMG Kazakhstan and Central Asia, Шеврон, Asia Waters с торговой маркой «Вода Туран», Mall Aport, Air Astana, LG, Qazaq banki, Beeline Kazakhstan, Аграрная кредитная корпорация, TSSP, Тартiп, Международный финансовый центр «Астана».

Побывать в лагере и научиться азам бизнеса сможет любой желающий.

- Мы с удовольствием примем в свои ряды студентов вузов и колледжей. Здесь они научатся созданию эффективной работы в команде, навыку принятия решений, развитию ответственности, навыкам коммуникации и софт-скиллу. По статистике, из наших ребят около 20% становятся успешными предпринимателями, а остальные не испытывают проблем при трудоустройстве. При этом многих замечают уже в процессе работы в команде и приглашают быть сотрудниками успешных компаний, - подытожила Альбина Ержанова.

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