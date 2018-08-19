7 разводов 2018 года, которые разбили наши сердца

Все мы мечтаем о любви как в сказке со счастливым концом. И некоторые звездные пары вдохновляли нас своим примером. Но внезапно они заявили о том, что решили расстаться.

Трудно описать чувства расстроенных фанатов, идеалы которых разбились в один миг. Об этом мы отдельно расскажем в бонусе в конце статьи.

В AdMe.ru собрали 7 звездных разводов этого года, которые наделали много шума.

1. Ченнинг Татум и Дженна Деван

Пара выкладывает совместное фото, признается друг другу в любви и вдруг как гром среди ясного неба объявляет о разводе. Отношения актеров завязались на съемочной площадке фильма «Шаг вперед» и продлились 9 лет в официальном браке. Актеры говорят, что до сих пор любят друг друга, но их дороги теперь расходятся. Поклонникам пары трудно в это поверить, а главное — понять.

Обращение Ченнинга к своей жене незадолго до расставания:

«Она стала прекраснее еще на один год. Она изменилась так, как пишут разве только в книгах и сказках. Твоя сила и благодать развиваются как никогда. Ты делаешь мир вокруг лучше. И я очень благодарен за твои уроки. С днем рождения, моя любовь».

2. Сергей и Матильда Шнуровы

Отношения звезд напоминали сюжет романтического фильма: плохой парень встречает простую девушку, влюбляется в нее до беспамятства и живут они долго и счастливо. Но, как оказалось, у сказок бывает и несчастливый конец.

Музыкант выложил в свои соцсети стихотворение после расставания с женой, в котором многие увидели причину развода:

Обстоятельств и стихий

Обновился Эйпал.

Песни есть, и есть стихи,

Остальное — пепел.

Батарейка для любви

Требует зарядки.

Если женщина вам врет,

Значит, всё в порядке.



3. Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Поклонники актрисы верили, что после тяжелого развода с Брэдом Питтом она все-таки нашла свое счастье, но оно не продлилось долго. Актеры расстались спустя два с половиной года после своего тайного бракосочетания.

Джен и Джастин не смогли поделить собак, поэтому актер взял себе нового питомца из приюта: питбуля со сложной судьбой. Судя по всему, Теру нашел в собаке настоящего друга и партнера.

4. Крис Прэтт и Анна Фэрис

Красивая и яркая чета актеров посвящала друг другу нежные обращения, выкладывала совместные фото, а следом объявила, что их семья никогда не была идеальной и они намерены расстаться. Пара подала на развод еще в прошлом году, но до 2018-го поклонники все равно сохраняли надежду на воссоединение звезд, несмотря на слухи о новых отношениях Анны.

Крис Прэтт остается хорошим и внимательным отцом для их с Анной общего сына. Судя по постам в соцсетях, актер навсегда сохранит трепетное отношение к своей семье.

5. Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки

Актриса и музыкант предпочитали не демонстрировать свои чувства и на протяжении 20 лет, 13 из которых пробыли в официальном браке, жили спокойно и закрыто. А теперь вдруг объявили о разводе, все так же тихо и мирно. Привлекал СМИ разве что образ жизни Алисии: она ярая защитница дикой природы и строгий веган. Муж разделял ее взгляды и поддерживал во всем.

Остается только догадываться, что послужило причиной для разрыва. Бывшие супруги обещали сохранить теплые отношения ради воспитания их общего сына.



6. Рита Дакота и Влад Соколовский

Для поклонников пары эта новость стала шокирующей, ведь Рита и Влад были примером для подражания и восхищения среди молодых людей. Это была красивая история первой подростковой любви, которая переросла в крепкую семью (как всем казалось). Российские звезды встали на сторону Риты и писали для нее поддерживающие посты в соцсетях.

Певица выложила на своей страничке в инстаграме обращение к подписчикам, что стало отправной точкой в поднятой вокруг пары шумихе:

«С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью, оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре».

7. Юэн Макгрегор и Ив Мавракис

Одна из самых крепких семей в Голливуде потрясла общественность новостью о расставании. Многие с трепетом ожидали, что актеры помирятся и не станут перечеркивать совместные 22 года счастливого брака, но официальные документы все-таки были подписаны. Супруги добиваются единоличной опеки над 4 общими детьми (кажется, что после Питтов это стало модно).

Бонус: реакция в интернете

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