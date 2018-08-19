Артистка шапито упала с высоты на выступлении в Талдыкоргане

В социальных сетях сразу же появилось видео этого происшествия.

Вечером 18 августа в Талдыкоргане артистка цирка шапито во время представления упала с высоты. Сотрудники скорой медицинской помощи увезли пострадавшую, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 августа стало известно о состоянии упавшей с большой высоты артистки цирка шапито, 28-летней акробатки. Артистка цирка не получила серьезных повреждений и сегодня вечером сможет выступить перед зрителями, рассказал артист цирка Иван Щербаков.

«Вчерашнее происшествие всех напугало. Упавшую во время выступления с высоты девушку зовут Дарья Верская. Она - уроженка Омска. Очень опытная акробатка, большинство своих трюков делает без страховки. Вчера во время падения Дарья все знала с технической стороны, собралась и не получила серьезных повреждений. Сегодня в 19:00 она вновь выступит перед зрителями», ­ - сказал Иван Щербаков.

Выступавший две недели в Талдыкоргане цирк шапито после сегодняшнего представления отправится в Омск. Все участники цирка являются уроженцами этого региона России. В будущем планируют выступить в Карагандинской области.

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