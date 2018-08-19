Почти на 200 тысяч оштрафовали нарушителей в горах Алматы

В горах и окрестностях южной столицы сохраняется пожароопасная ситуация.

В связи с повышением температурного фона в Алматы сохраняется пожароопасная ситуация. В связи с этим ДЧС города продолжает работу по предупреждению пожаров в горно-лесной местности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Статистика свидетельствует, что около 80% случаев возникновению природных пожаров способствуют такие факторы, как халатность в обращении с огнем людей, отдыхающих на природе.

Согласно правилам пожарной безопасности в Республике Казахстан, есть запрет на использование мангалов или других приспособлений термической обработки пищи в местах сухой растительности, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов. Если вас застанут представители правовых органов или пожарной службы за мангалом в неположенном месте, то придется заплатить немалый штраф. ДЧС просит внимательно отнестись к призывам о соблюдении мер безопасности.

Сотрудники ДЧС, представители Иле-Алатауского государственного национального парка и сотрудники местной полицейской службы ДВД Алматы создали мобильные группы в составе 249 человек, которые ежедневно, без выходных патрулируют горно-лесную местность.

С отдыхающими уже проведено более 400 инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности, вручено свыше 4000 памяток и пресечено более 320 розжигов костра. На граждан нарушивших требования пожарной безопасности, сотрудниками МПС с начала пожароопасности периода составлено 16 административных протоколов, в том числе 12 предупреждений на общую сумму 192 тысяч 400 тенге.

В этой связи, Департамент по ЧС Алматы напоминает жителям и гостям южной столицы, что в зонах отдыха запрещено:

- бросать горящие спички и окурки;

- разводить костры, выжигать траву, оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.

За нарушение Правил пожарной безопасности законодательством РК предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Совместными усилиями всех заинтересованных служб и ведомств, а также населения удастся не допустить чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный период.

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