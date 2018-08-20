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Военно-морские силы Казахстана отмечают 25-летие

Лучшим военнослужащим были вручены грамоты.

Фото : Министерство обороны РК20 августа 2018, 10:39

25-лет со дня своего образования отмечают военно-морские силы Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Военно-морские силы являются видом Вооруженных Сил Республики Казахстан, который предназначен для защиты неприкосновенности государственной границы, территориальной целостности, суверенитета, экономических интересов Республики Казахстан в казахстанском секторе Каспийского моря.

Военно-морские силы созданы Указом Президента Республики в 1993 году, а 17 августа 1996 года в Актау впервые был поднят военно-морской флаг Независимого Казахстана. Поднятый на корабле военно-морской флаг является боевым знаменем корабля. Этот день символизирует рождение боевой составляющей Военно-морских сил. Данное событие военные моряки торжественно празднуют, с проведением парада кораблей, показывая элементы боевой выучки личного состава соединений и воинских частей ВМС ВС РК.

Во всех подразделениях военно-морских сил прошли торжественные собрания, посвященные юбилею. В мероприятиях приняли участие ветераны Вооруженных сил, представители общественности, военнослужащие воинских частей и члены их семей, а также приглашенные гости. В этот знаменательный день лучшим военнослужащим вручены грамоты.

За годы независимости нашего государства военно-морские силы обрели необходимый опыт, продолжают совершенствовать свою боевую выучку в интересах обеспечения безопасности нашего государства.


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