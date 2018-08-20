Службой КГД изъято 8,5 млн бутылок неучтенной алкогольной продукции

Также было изъято 30 тысяч литров спирта и закрыто около 16 подпольных цехов по изготовлению сурогата.

Служба экономических расследований КГД РК отчиталась о проделанной с начала года работе. По данным ведомства, из незаконного оборота изъято около 12 млн поддельных учетно-контрольных марок, а также 600 штук поддельных учетно-контрольных марок лентой, 8,5 млн бутылок неучтенной алкогольной продукции и свыше 30 тысяч литров спирта, сообщает Zakon.kz.

Таким образом была пресечена деятельность 16 подпольных цехов по изготовлению суррогатной алкогольной продукции.

Также в службе вдвое возросло количество выявленных тяжких преступлений - с 22% до 50% (с 504 до 1022 случаев). Из 58,3 млрд тенге установленного ущерба для государства, сегодня уже возмещено 35,3 млрд тенге. Кроме того, с санкции суда арестовано имущества на сумму 13,4 млрд тенге.

Пресечена деятельность 5 организованных преступных групп, занимавшихся незаконной организацией игорного бизнеса, экономической контрабандой, незаконной транспортировкой нефти и нефтепродуктов, нарушением порядка маркировки подакцизных товаров.

Также из денежного оборота изъято 1 220 поддельных купюр национальной валюты на общую сумму 7,5 млн тенге, а также иностранной валюты в общем количестве 114 купюр на общую сумму 8 млн. тенге. Пресечена деятельностьдвух подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.

По оперативной информации и помощи бдительных граждан пресечена деятельность 7 – подпольных казино, 33 электронных казино и 159 других видов терминалов.

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