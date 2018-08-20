Сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца

Ранее стало известно, что адвокаты Кристины, Ангелины и Марии решили добиваться переквалификации дела на самооборону.

Сёстры Хачатурян признали вину в убийстве своего родного отца Михаила. Об этом заявили адвокаты обвиняемых в преддверии заседания Мосгорсуда, где рассматривается апелляционная жалоба на арест Кристины, Ангелины и Марии, сообщает Life.ru.

Так, адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин подтвердил, что его 17-летняя подзащитная "дала показания, которые можно считать признательными", но — с оговорками.

— Сейчас мы даём более развёрнутые показания, которые описывают предшествующие события, начиная с рождения, — пояснил юрист.

Адвокаты двух старших сестёр также уведомили журналистов, что девушки дали признательные показания.

При этом ранее стало известно, что адвокаты сестёр-убийц решили добиваться переквалификации дела на самооборону.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ножевыми ранениями шеи и груди нашли 27 июля на лестничной клетке многоэтажки на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери убитого — 17, 18 и 19 лет.

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