Казахстанцы рассказали, как пережили бурю в Мекке

Очевидцы говорят, было страшно, но вера оказалась сильнее. Прерывать хадж никто не стал.

На Мекку обрушилась песчаная буря и проливной дождь. Ветер и ливень накрыли лагерь верующих в долине Мина. Сейчас там находятся паломники со всего мира, в том числе и делегация из Казахстана. Ураган сносили палатки, вырывал дорожные знаки и ограждения. О пострадавших сообщений не поступало. Хадж прерывать не стали и уже сегодня верующие совершили восхождение на гору Арафат, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Песчаная буря, которая обрушилась на святыню мусульман – Мекку, серьезно перепугала паломников. Ветер сносил столы, палатки, мусорные баки, ограждения и даже дорожные знаки. Люди в панике пытались укрыться от непогоды. В центре стихии оказались и казахстанские паломники. Сильный ветер сбивал с ног. Очевидцы говорят, было страшно, но вера оказалась сильнее. Прерывать хадж никто не стал.

- Вчера была буря. Мы едва могли идти. Слава Всевышнему никто не пострадал. Все живы и здоровы. С нами рядом постоянно находятся врачи. Сегодня совершаем молитву, - говорит наиб-муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Бауыржан Есмахан.

Синоптики опасались, что ураган мог повториться и в понедельник. Как раз в то время, когда паломники должны были совершать молитву возле священной горы Арафат. Однако, по словам верующих, погода сегодня на удивление спокойная.

После дня Арафата, верующие отправятся в долину - Муздалифа, где продолжат священные обряды. Напомню, в этом году в Саудовской Аравии собрались более двух миллионов верующих со всего мира. Среди них – около трех тысяч казахстанцев. Домой наши соотечественники вернутся 31 августа.

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