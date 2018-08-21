В Алматы автобус протаранил группу велосипедистов

Пострадала девушка.

Утром во вторник, 21 августа, в Алматы водитель автобуса маршрута №120 въехал в группу велосипедистов, сообщает zakon.kz.

Информацию об инциденте опубликовал на своей странице в Facebook Тимур Игликов. По его словам, водитель сделал это намерено.

«Ему показалось, что он на главной дороге и они мешают ему двигаться. Хотя места было предостаточно. И нарушений ПДД со стороны группы не было. Он намеренно ехал сигналил и пытался показать своё преимущество на дороге. Водитель автобуса против велосипедистов», — пишет Игликов.

По его словам, спортсмены двигались со стороны аэропорта по велополосе. Однако водитель начал прижимать спортсменов к обочине, заезжая за желтую разделительную полосу.

«Подъехав к кольцу группа плавно начала поворачивать в сторону города, помех на дороге от машин не было. Закончив манёвр и выехав на прямую, автобус начал мощно сигналить и прижиматься к одной из девушек, в чем был смысл этого манёвра никто так и не понял, может доказать всем, что он главный на дороге, чуть ускорившись, ей удалось избежать столкновения, а вот девушке, ехавшей позади он даже не дал шанса, просто сбив ее на обочину! От удара она отлетела метров на шесть !!! Сказав, что она сильно пострадала, это не сказать ничего !!! Шок от того, что на тебя наезжает такая махина, а ты даже не успеваешь отстегнуться от педалей, все произошло в одно мгновение !!! Падение, шок, кровь , боль... Велосипед пришел в негодность!!! Экипировка порвана, все разодрано, девушка на земле!!!»

«Водитель выбежав из автобуса не спросив как она, начал просто нагло кричать: - Куда едешь, я же сигналю вам - я же по главной еду, что притормозить не могла?» - утверждает очевидец.

Спортсмены остановили проезжавший мимо патруль, который, однако не имел никаких полномочий даже просто зафиксировать данное правонарушение.

«Мы простояли там ещё почти час, ожидая инспекторов. Но к сожалению патруль не сообщил в службу 102. Спустя 20 минут мы дозвонились и вызвали непосредственно наряд милиции, которые зафиксировали факт ДТП. Скорая помощь приехала через 15 минут после вызова. Оказали первую помощь, обработав раны, хотели уехать, не забрав пострадавшую от аварии для срочного обследования. Пришлось просить ещё и об этом, так как каждый знает, что в состоянии шока можно просто не почувствовать серьезных травм», - пишет Тимур.

Пострадавшая девушка сейчас с ушибами и рваными ссадинами находится дома. У нее кружится голова, тошнит и боли в ребрах. На фотографиях видны ссадины. Фотографии под велосипедной формой не публикуем из этических соображений. Но раны там присутствуют в районе груди. Скоро будет известно ее точное состояние и диагноз.

«Вот только водитель автобуса уже названивает ей, чтобы замять дело», - резюмирует Тимур.

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