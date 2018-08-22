Рассылку о выводе денег с eGov прокомментировали в АО "НИТ"
Информация распространяется в мессенджерах.
Фото : vesti.ru22 августа 2018, 10:53
Информацию о возможности вывода денег с портала eGov опровергли в АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.
В распространяемой в WhatsApp рассылке говорится о том, что люди, работавшие в период с 1991 по 2018 годы на территории Казахстана или России имеют право на вывод 650 тысяч тенге с портала правительства eGov.kz
"Данная информация является недостоверной, в связи с чем просим вас не поддаваться на провокации", - сообщили в АО "НИТ".
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