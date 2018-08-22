В Казахстане введен усиленный контроль за мясной продукцией

Некоторыми российскими производителями систематически нарушаются требования технических регламентов по производству и маркировке продукции.

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК по результатам проведенного мониторинга безопасности продукции за 7 месяцев текущего года вводит усиленный лабораторный контроль за мясной продукцией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, контроль вводится в отношении следующих производителей: АО «Омский бекон», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Царицыно» и ООО СПК «Курников».

«Указанными производителями систематически нарушаются требования технических регламентов по производству и маркировке продукции. В течении данного времени несоответствующая продукция неоднократно выявлялась на торговых полках ряда регионов страны», - отметили в комитете.

В частности, АО «Омский бекон» допускает в колбасных изделиях «Популярная», «Бутербродная, «Южная», «Сельская», «Заречная», «Походная» превышение массовой доли нитрита натрия в 2-3 раза, левомицетина в 1-2 раза, а также по микробиологическим показателям.

В сосисках «Южные» и «Сытные» производства ЗАО «Микояновский мясокомбинат» установлено превышение массовой доли нитрита натрия, обнаружена патогенная микрофлора и бактерии группы кишечной палочки.

В колбасных изделиях ОАО «Царицыно» (сосиски «Утренние») обнаружен стафилоккок. В колбасе «Русская» установлено превышение массовой доли нитрита натрия, в сосисках «Утренние» и «Бистро» - обнаружена патогенная обсеменность.

Фарш «Натуральный», «Крестьянский», «Хуторской» и полуфабрикат «Премиум», производства ООО СПК «Курников» несоответствуют по микробиологическим показателям безопасности пищевых продуктов.

По каждому факту проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия по изьятию несоответствующих партий продукции.

На сегодняшний день получены уведомления от уполномоченного органа страны и самих производителей о проведении ими соответствующих мероприятий.



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