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Кудебаев ответил на критику в отношении безопасности после убийства Тена

Безопасность Алматы находится на удовлетворительном уровне.

Фото : Informburo.kz22 августа 2018, 14:49

На конференции по вопросам цифровизации и безопасности Алматы начальник ДВД города Серик Кудебаев ответил на критику, почему люди не чувствуют себя в безопасности после убийства Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

"Пять лет назад раскрывалось каждое 10 преступление, сегодня - каждое третье. По Денису Тену, да, это и наш недостаток в работе. Я был в отпуске и по приезду в течение трёх дней всех преступников задержали. Недавно мы выявили человека, который написал, что бездомных вывезли за пределы города. Мы его задержали и он рассказал, что просто выпил и ему было скучно", - прокомментировал криминогенную обстановку спикер.

На просьбу же дать дать оценку безопасности горожан сегодня, Кудебаев ответил, что она находится на удовлетворительном уровне.


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