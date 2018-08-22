Кудебаев ответил на критику в отношении безопасности после убийства Тена
Безопасность Алматы находится на удовлетворительном уровне.
Фото : Informburo.kz22 августа 2018, 14:49
На конференции по вопросам цифровизации и безопасности Алматы начальник ДВД города Серик Кудебаев ответил на критику, почему люди не чувствуют себя в безопасности после убийства Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.
"Пять лет назад раскрывалось каждое 10 преступление, сегодня - каждое третье. По Денису Тену, да, это и наш недостаток в работе. Я был в отпуске и по приезду в течение трёх дней всех преступников задержали. Недавно мы выявили человека, который написал, что бездомных вывезли за пределы города. Мы его задержали и он рассказал, что просто выпил и ему было скучно", - прокомментировал криминогенную обстановку спикер.
На просьбу же дать дать оценку безопасности горожан сегодня, Кудебаев ответил, что она находится на удовлетворительном уровне.
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