Аналог системы «Сергек» появится в Алматы

Установка камер будет происходить на улицах Шевченко и Абая, а также по улице Панфилова.

Пилотный проект по установке камер видеонаблюдения «Сергек» планируется запустить в Алматы сразу на трех улицах. Сейчас разработчики системы веду переговоры с акиматом, сообщает Zakon.kz.

Камеры по контролю за дорожным движением появятся на улицах Абая и Шевченко. Работать система будет аналогично астанинской. Устанавливать камеры фирма будет бесплатно, без привлечения бюджетных средств.

Ещё несколько камер для дополнительной безопасности будет установлено по пешеходной улице Панфилова. Как отметил представитель проекта, сегодня на улице функционирует лишь одна камера.

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