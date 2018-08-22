Средняя пенсия в Казахстане составляет 101 446 тенге

Базовая пенсия с 1 июля начисляется в зависимости от трудового стажа до 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Согласно данным, предоставленным "Къ" Единым накопительным пенсионным фондом, для лиц, осуществлявших регулярные пенсионные взносы в ЕНПФ, совокупная ежемесячная пенсия казахстанцев с учетом базовой и солидарной пенсий на 1 августа 2018 года в среднем составила 101 446 тенге.

На сегодняшний день казахстанцы получают пенсионные выплаты из двух источников: 1) государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсионных выплат и 2) ЕНПФ за счет накоплений, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов.

Базовая пенсия с 1 июля начисляется в зависимости от трудового стажа до 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе. Если трудовой стаж 10 лет или меньше или трудового стажа нет вообще, базовая пенсия будет составлять 54% от прожиточного минимума (в 2018 году – 15 273 тенге). За каждый год свыше 10 лет стажа будет добавляться по 2%. Если же стаж 33 года и более – размер базовой пенсии будет равен прожиточному минимуму (28 284 тенге в 2018 г.). Трудовой стаж после 1998 года подтверждается участием в накопительной системе, до 1998 года – трудовой книжкой либо на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда.

Солидарный компонент пенсии (или трудовую пенсию) получают те, кто имеет стаж работы до 1998 года не менее полугода. Вопросами начисления базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета занимается некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Поэтому за подробными разъяснениями лучше обратиться в эту структуру.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ для тех, кто выходит на пенсию с 1 января 2018 года за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляются ежемесячно. Единовременная выплата производится, если сумма накоплений не превышает 12 минимальных пенсий (в 2018 году это 404 940 тенге). Кроме того, согласно положениям правил, пенсионные выплаты осуществляются единовременно иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, а также членам семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления или лицам, осуществившим погребение, наследникам.

Сумма ежемесячных выплат зависит от возраста получателя, а также от суммы пенсионных накоплений, которая находится на индивидуальном пенсионном счете, на дату обращения вкладчика. В зависимости от возраста получателя сумма пенсионных накоплений умножается на соответствующий коэффициент и делится на 12 (месяцев). Это и есть размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ, но не менее 54 процентов от прожиточного минимума (в 2018 году – 15 273 тенге).

По состоянию на 1.08.2018 г., по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, средняя ежемесячная пенсия, выплачиваемая за счет средств республиканского бюджета, составила 81 093 тенге. В том числе средняя базовая пенсия составила 25 664 тенге, средняя солидарная или трудовая пенсия - 55 429 тенге.

Если говорить о ежемесячных пенсионных выплатах из ЕНПФ, то средняя сумма пенсионных выплат, получаемых по ежемесячному графику, составила на ту же отчетную дату 20 353 тенге.

Таким образом, для лиц, осуществлявших регулярные пенсионные взносы в ЕНПФ и, соответственно, получающих ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ, совокупная ежемесячная пенсия в среднем составляет 101 446 тенге (81 093 тенге и 20 353 тенге).

Важно подчеркнуть, что с течением времени лица, выходящие на пенсию, не смогут претендовать на получение трудовой пенсии, так как не будут иметь стаж работы до 1.01.1998 года. Основным компонентом совокупной пенсии станет накопительный, соответственно, от регулярности и полноты отчисляемых пенсионных взносов в период трудовой деятельности будет зависеть размер пенсии после завершения трудовой деятельности.

По состоянию на 1.08.2018 г. максимальный размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ, получаемой по ежемесячному графику, составил 337 059 тенге. Также надо отметить, что ежемесячную пенсионную выплату от 20 000 до 40 000 тенге получают порядка 20% получателей.

Что касается пенсионных выплат из государственного бюджета, то по состоянию на 1.08.2018 г. максимальный размер базовой пенсии составляет 28 284 тенге, максимальный размер трудовой пенсии – 82 973 тенге, итого максимальная пенсия за счет средств государственного бюджета составляет 111 257 тенге.

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