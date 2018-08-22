Азиатские игры-2018. Александр Бублик и Денис Евсеев вышли в полуфинал

Они гарантировали себе как минимум бронзовую медаль.

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев вышли в полуфинал Азиатских игр-2018, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале турнира Бублик и Евсеев переиграли теннисистов из Индии Сумита Нагала и Рамкумара Раманатхана со счетом 5:7,6:4,10:2. Выйдя в полуфинал, Бублик и Евсеев гарантировали себе как минимум бронзовую медаль.

Также представительницы Казахстана Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина во втором круге в двух сетах победили теннисисток из Индии Анкиту Райну и Прартхану Томбаре со счетом 6:1, 6:3.

Казахстанцы Александр Бублик и Денис Евсеев сегодня сыграли свои матчи в одиночном разряде. В матче второго круга Бублик в двух сетах победил японца Йосуке Ватануки - 7:6, 6:4, а Евсеев проиграл корейцу Дак Хи Ли - 6:7, 2:6.

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