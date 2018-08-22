Свыше 70 фактов угона автотранспорта раскрыли полицейские Акмолинской области

Для установления и задержания лиц, подозреваемых в посягательствах на автомобили, созданы специальные группы из числа сотрудников полиции.

Акмолинские полицейские призывают автовладельцев обеспечить безопасность своего транспорта. Стражи порядка региона проводят оперативно – профилактическое мероприятие «Угон», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

В этом году сотрудниками полиции уже раскрыто более 70 фактов угонов автотранспорта, вместе с тем, работа, направленная на предупреждение хищений транспортных средств, проводится постоянно. Оперативно – профилактическое мероприятие стартовало в регионе 20 августа, и за два дня оперативниками раскрыто 7 угонов, три из них по горячим следам.

Для установления и задержания лиц, подозреваемых в преступных посягательствах на транспортные средства, созданы специальные группы из числа сотрудников подразделений криминальной полиции, батальона дорожно-патрульной полиции, службы участковых инспекторов. Стражи порядка проверяют возможные места отстоя и разукомплектования похищенных автомашин, а также территории дачных участков, частные массивы, гаражные кооперативы и места ремонта автотранспортных средств.

Принятые полицейскими меры, принесли положительные плоды. К примеру, в Бурабайском районе стражи порядка раскрыли угон автомашины марки «Ваз-21100», имевший место в июне т.г. По словам автовладельца, злоумышленники, сорвав замок, проникли в гараж и похитили легковушку, ущерб хозяин оценил в 975 000 тенге. По подозрению в совершении преступления, сотрудниками полиции был задержан 36-летний житель Щучинска. В настоящее время имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства. По факту угона проводится досудебное расследование по ст. 200 УК РК (угон).

Как отмечают полицейские, в большинстве случаев сами автолюбители халатно относятся к своему имуществу и не соблюдают элементарные меры безопасности. Все это играет на руку злоумышленникам, в поле зрения которых оказываются машины, не оборудованные противоугонной автосигнализацией или оставленные владельцами на ночное время суток во дворах домов, а также мотоциклы и мопеды, припаркованные на улицах.

Стражи порядка рекомендуют акмолинцам принять необходимые меры по обеспечению сохранности своего «железного коня»: оставлять транспорт на ночное время в гараж или на охраняемую автостоянку, при этом, оставляя автомобиль в неохраняемом месте даже на непродолжительное время, необходимо всегда проверять заперты ли двери, окна, а также исправность сигнализации.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Угон» завершится 23 августа.

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