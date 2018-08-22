Грабители спрятались от полицейских под балконом

Стражам порядка потребовалось 20 минут для задержания.

Сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции по горячим следам раскрыт грабеж. Стражам порядка потребовалось 20 минут для задержания двоих парней, которые ограбили своего же приятеля, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Происшествие произошло вечером 19 августа т.г. Около 20.00 часов на пульт «102» поступило сообщение от жителя Костаная, который сообщил, что его избили и ограбили двое парней.

На место происшествия первыми прибыли полицейские. Потерпевший сообщил, что он вместе с двумя приятелями распивал спиртное около заправки в районе улиц Кубеева-Каирбекова. После чего один из знакомых применив в отношении него физическую силу, отнял его сотовый телефон стоимостью 18 тысяч тенге. Подозреваемые скрылись, а потерпевший попросил проезжающего мимо водителя такси вызвать полицейских.

- Потерпевший сообщил нам приметы подозреваемых. В ходе патрулирования микрорайона мы заметили двух мужчин, которые прятались под балконом, - рассказал сержант полиции Алибек Ибраев.

Подозреваемые не стали скрываться, у одного из 25-летних парней полицейские изъяли похищенный телефон. Потерпевший опознал своих приятелей. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж».

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