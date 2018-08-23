Казахстанцы все больше покупают старые авто

В стране количество автомобилей старше 10 лет составляет уже почти два с половиной миллиона единиц.

Доля авто возрастом более 10 лет в РК выросла за год с 60% до 63%. Поддержать кредитом покупку не нового авто готовы всего 7 банков из 32. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Количество легковых автомобилей в РК за год сократилось на 0,6% и составило на конец мая 2018 года 3,8 млн ед.

Уменьшилось количество автомобилей возрастом от 7 до 10 лет - на 13,3%, до 290 тыс. ед. и возрастом до 3 лет - на 12,8%, до 520,9 тыс. ед.

Заметно увеличилось количество легковых автомобилей возрастом от 3 до 7 лет - на 12,2%, до 471,5 тыс. ед. Также выросло количество автомобилей старше 10 лет - на 4,1%, до 2,4 млн ед.

По количеству легковых автомобилей на конец мая текущего года лидирует бывшая ЮКО (ныне Туркестанская область и город Шымкент) - 482 тыс. ед, где преобладают авто возрастом старше 10 лет, доля которых составляет 69,4%.

Следом идет Алматинская область - 473,1 тысячи, где удельный вес старых (старше 10 лет) авто один из самых высоких среди регионов РК - 77,5%, и уступает только Жамбылской области (81,3%).

Замыкает ТОП 3 город Алматы - 459,5 тысячи, где на долю авто старше 10 лет приходиться 49,7%.

Подержанный автомобиль можно при желании приобрести через программы кредитования банков РК. Всего автокредит на подержанные автомобили предлагают 7 БВУ из 32.

При этом возраст автомобилей, которые кредитуются, в основном варьируется от 3 до 15 лет - в зависимости от страны происхождения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!