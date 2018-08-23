Для защиты Алматы построят новые плотины

Защитными сооружениями укреплены неустойчивые участки склонов на ГЭС1 – БАО и Медеу - Шымбулак.

Для кардинального решения селевой опасности по инициативе акима Алматы по трем прорывоопасным ущельям запланировано строительство селезадерживающих плотин, передает inAlmaty.kz со ссылкой на акимат.

Это «Аксай» и «Аюсай», также завершается реконструкция плотины Мынжылкы. Впервые будет внедрен автоматизированный мониторинг селевой опасности.

Приобретенные насосы повышенной производительности позволили одновременно откачать воду на 9 прорывоопасных мореных озерах, что кардинально снизило риски селя в Алматы.

Защитными сооружениями укреплены неустойчивые участки склонов на ГЭС1 – БАО и Медеу - Шымбулак. Подпорно-защитные стены из габионовых конструкций также построены в Жетысуском, Медеуском и Бостандыкском районах.

Проведена реконструкция участков русел рек Есентай, Кимасар и Жарбулак. Осуществлен капитальный ремонт 6 речных мостов и стабилизировано русло реки Каргалы в Наурызбайском районе, где в 2015 году сошел сель.

Сегодня проводится берегоукрепление и благоустройство четырех паводкоопасных рек Ерменсай, Керенкулак, Улкен и Киши Карасу общей протяженностью 9,4 км. В целом за последние три года проведена реконструкция русел девяти рек общей протяженностью более 30 км.

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