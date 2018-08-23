270 учителей в Алматы получили 200% надбавку к зарплате

779 учителей прошли специальные курсы, 87 проходят их на данный момент.

В Алматы продолжается повышение квалификации преподавательского состава. Об этом на ежегодном августовском совещании педагогических работников организаций образования города сообщила руководитель управления образования Алматы Гульнар Ходжабергенова, передает Zakon.kz.

По словам Ходжабергеновой, обучение таким наукам как химия, физика и биология на английском языке требует достаточной квалификации со стороны преподавателей. Так, по городу Алматы 779 учителей прошли специальные курсы, 87 проходят их на данный момент. 270 учителей получили надбавку к заработной плате в размере 200%.

Кроме того, она добавила, что пять выпускников сдавали ЕНТ на английском языке. Всего же в этом году ЕНТ сдали 6735 алматинских выпускников - 3998 на казахском и 2732 на русском языках.

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