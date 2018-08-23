Крепить школьную мебель к стенам поручил Байбек

Это поможет детям беспрепятственно покинуть здание.

К началу учебного года в Наурызбайском районе откроется современная школа-гимназия на 1200 мест, где созданы условия для инклюзивного обучения. Школа оснащена необходимым для этого оборудованием – тактильной дорожкой, лифтом, специальными санитарными комнатами, кнопками вызова, сообщает Zakon.kz.

Помимо этого, уникальность этой школы в том, что вся мебель прикреплена к стенам.

"Вы знаете, что Алматы находится в предгорье. Поэтому родителей волнует сейсмобезопасность школ и детских садов. Мы соответствующую работу системно ведем. К примеру, новая школа в Наурызбайском районе построена с учетом всех требований сейсмобезопасности, включая неструктурную", - сказал Бауржан Байбек на августовском совещании педагогических работников организаций образования города.

Он подчеркнул, что в городе в последнее время регулярно проводятся тренинги и сборы.

"Хотел сказать, что такое неструктурная безопасность. Это когда мебель настенная техника и инвентарь прикреплены к стенам. Такая работа должна быть проведена во всех организациях образования. Мы смотрим опыт ведущих стран, в том числе Японии. Если происходит такая чрезвычайная ситуация, неприкрепленная мебель мешает детям быстро выйти из здания, и многие погибают там. Поэтому это простые, практически не требующие больших затрат меры, которые повысят безопасность наших учебных заведений. На это надо обратить внимание", - сообщил аким Алматы.

По его словам, в прошлом году впервые была проведена масштабная работа по сейсмоусилению 28 объектов образования.

"В настоящее время ведется сейсмоусиление четырех школ. До конца года планируется начать сейсмоусиление еще семи школ. Естественно, эти работы не должны влиять на учебный процесс. Управлению образования нужно продумать заранее", - заключил он.

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