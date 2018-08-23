Глава государства прибыл в Атырау с рабочим визитом
Президент посетит ряд промышленных предприятий и социальных объектов региона.
Фото : Ак Жайык23 августа 2018, 13:35
Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область, передает Zakon.kz со ссылкой на "Акорду".
"Президент Казахстана посетит ряд промышленных предприятий и социальных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области", - сказано в сообщении официального сайта президента РК.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933857-ada31fcfce6986011ec06d176328126d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...