Глава государства прибыл в Атырау с рабочим визитом

Президент посетит ряд промышленных предприятий и социальных объектов региона.

Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область, передает Zakon.kz со ссылкой на "Акорду".

"Президент Казахстана посетит ряд промышленных предприятий и социальных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области", - сказано в сообщении официального сайта президента РК.

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