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Самый открытый госорган выберут в Казахстане

По итогам конкурса предполагается вручение премии в двух номинациях.

Фото : azh.kz23 августа 2018, 13:50

В сентябре начнется прием документов для участия в республиканском конкурсе "Лучший уполномоченный по этике". Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает Zakon.kz.

Целью проведения конкурса является повышение престижа государственной службы путем продвижения морально-этических ценностей, формирование позитивного общественного мнения об уполномоченных по этике.

Также по итогам конкурса предполагается вручение премии в двух номинациях: "Лучший уполномоченный по этике центрального государственного органа" и "Лучший уполномоченный по этике местного исполнительного органа".

Государственный орган, в котором уполномоченный по этике будет признан победителем, также получит статус "Самый открытый (этичный) государственный орган".

Отбор для участия в конкурсе будет осуществляться по решению областных, республиканских конкурсных комиссий.

Также в АДГСПК презентовали новый ролик "Вы работаете с людьми и для людей".


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