Свыше 400 млрд тенге выделено на развитие Астаны в этом году

С учетом освоения бюджетных средств акимат перераспределил финансы, в частности, на образование дополнительно направят 2,7 млрд тенге.

На 36-ой внеочередной сессии городского маслихата по вопросам внесения изменений в решение гормаслихата «О бюджете города Астаны на 2018-2020 г.г.» руководитель управления стратегического и бюджетного планирования столичного акимата Расул Уразгулов рассказал о том, сколько средств выделят на развитие города в 2018 году, передает корреспондент Zakon.kz.

«По результатам проведенного мониторинга освоения бюджетных средств путем внутреннего перераспределения пересмотрены также годовые плановые назначения по отдельным бюджетным программам», - отметил Р.Уразгулов.

По его данным, объемы поступления собственных доходов в бюджет Астаны за январь-июль 2018 года составили 136,2 млрд тенге.

«По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост на 2,4%, в том числе налоговые поступления составили 126 млрд тенге с ростом на 3,6%. Таким образом, общий объем уточненного бюджета Астаны на 2018 год с учетом вносимых изменений составит 433 млрд 226 млн тенге, с ростом к утвержденному в начале года бюджету на 13% или на 52 млрд 10,6 млн тенге», - перечислил Уразгулов.

В том числе, как он добавил, поступления по собственным доходам - 261 млрд 230 млн тенге, поступления трансфертов из республиканского бюджета - 148 млрд 248 млн тенге, поступления займов 17 млрд 996,8 млн тенге и свободные остатки - 5 млрд 750,6 млн тенге.

В связи с этим, по его словам, предлагается существенно увеличить годовой прогноз собственных доходов на сумму 6 млрд тенге, в том числе за счет налоговых поступлений - на 3 млрд тенге, неналоговых - на 1,4 млрд тенге, и поступления от продажи основного капитала на 1,6 млрд тенге.

«При текущем уточнении бюджета порядка 2,7 млрд тенге дополнительно будет направлено на финансирование социальной сферы. На повышение качества дошкольного образования в рамках государственного образовательного заказа в связи с увеличением размеров подушевого финансирования на одного ребенка с 23 тысяч до 27 тысяч 263 тенге дополнительно выделены средства в размере 432,3 млн тенге», - проинформировал представитель акимата.

Также Уразгулов указал, что для управления образования предусмотрены средства в сумме 1 млрд 54,7 млн тенге, в том числе на тестирование учеников с 4 по 11 классы 39,7 млн тенге, на содержание вновь введенных школ (№85, 86, 87 и КТЛ для девочек) 413,2 млн тенге.

«На общеобразовательное обучение 504,8 млн тенге. В том числе на установку подъемника для детей с особыми потребностями в средней школе №83 в сумме 3,6 млн тенге. На техническое обследование 30 школ предусмотрено дополнительно 60 млн тенге. Также на содержание нового здания реабилитационного центра №1, обслуживающего свыше 300 детей с проблемами в развитии, - 10 млн тенге», - пояснил спикер.

Ксения Давыдова, Астана

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