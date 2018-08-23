31,5 млн тенге должен заплатить экс-руководитель ГАСК Атырау за взяточничество

Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

В суде №2 города Атырау рассмотрены уголовные дела в отношении руководителя управления государственного архитектурного - строительного контроля (ГАСК) Рашида Алипбаева и руководителя отдела УГАСК Асылбека Омаркулова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Алипбаеву было предъявлено обвинение по ст.366 ч.3 пп.1,4 УК РК (Получение взятки путем вымогательства, неоднократно). Омаркулов был предан суду по ст.190 ч.3 п.2 (Мошенничество), ст.366 (Получение взятки в крупном размере), ст.368 УК Республики Казахстан (Посредничество во взяточничестве лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе досудебного расследования подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Уголовное дело поступило в суд с ходатайством прокурора о рассмотрении в согласительном производстве.

Как установлено следствием, Омаркулов в апреле 2018 года взял у жителя города 200 000 тенге за выдачу аттестата эксперта технического надзора по объектам первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Затем передал эти деньги Алипбаеву в качестве взятки.

Также, в апреле Алипбаев вымогал у жителя города взятку в размере 250 000 тенге за предоставление рекомендательного письма от УГАСКА.

Кроме этого, в мае 2018 года директор по производству одного из ТОО подал заявку через портал «е-gov» для внесения в лицензию дополнительных видов работ, однако получил отказ. Затем он обратился к Омаркулову с просьбой помочь, на что последний потребовал 200 000 тенге.

"В январе этого же года другое ТОО в целях получения лицензии на проектную деятельность 1-й и 2-й категории сдал документы через ЦОН в УГАСК, но в выдаче лицензии было отказано. Представитель данного ТОО обратился к и.о. руководителя УГАСКА Омаркулову, который потребовал 24 000 долларов США за положительное решение вопроса. В итоге он с поличным был задержан при получении денег", - рассказали в суде.

Суд признал подсудимых виновными. Приговором суда Алипбаеву назначен штраф в размере семидесятикратной суммы взятки - 31 500 000 тенге. Омаркулову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.





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