Операции в ЕНПФ и Нацфонде не влияют на валютный рынок - Нацбанк

Операции не оказывают значительного влияния на валютный рынок в связи с ограниченным объемом.

В Нацбанке рассказали о валютных операциях в подконтрольных ему фондах, сообщает Zakon.kz.

"Что касается валютной политики ЕНПФ. Вы знаете, что пенсионные активы растут. На конец июля объем ЕНПФ составляет 8,6 трлн тенге. С начала 2016 года мы начали политику валютной диверсификации, целевым ориентиром для нас служит 30% доли ЕНПФ. Мы хотим, чтобы они инвестировались на зарубежных рынках. Начиная с 2016 года, мы постепенно наращивали долю валютных активов ЕНПФ. Наращивание предполагает покупку долларов. В 2016, 2017 и такой же план на 2018 год - поддерживать долю иностранных активов на уровне 30%. Нам необходимо покупать около 1,4 млрд долларов в течение года. Но если разделить этот объем на 12 месяцев, мы получим 119 млн долларов. С учетом объема нашего рынка, это 3,7-3,8 процента ежемесячного объема на KASE", - рассказала об операциях директор Департамента монетарных операций Нацбанка РК Алия Молдабекова.

По ее словам подобные операции не оказывают значительного влияния на валютный рынок в связи с тем, что они ограничены по объему.

"Из-за того, что ЕНПФ наращивает валютную структуру, мы не совершаем никаких валютных спекуляций с этим портфелем", - отметила Молдабекова.

По ее словам, пассивную роль в валютных операциях Нацбанк исполняет и в Национальном фонде.

"При поступлении заявок от министерства финансов на необходимость трансферта из Нацфонда, в случае, если на тенговом счете фонда тенге недостаточно, мы делаем конвертацию. За 2016-2017 год у Нацфонда были значительные траты. Особенно в 2017 году, это связано как с выделением гарантированного трансферта, так и целевого трансферта на инфраструктурную программу развития "Нурлы жол". Также в 2017 году чуть более триллиона тенге было выделено на поддержание "Казкоммерцбанка", - проинформировала она.

В этот период изъятия из Нацфонда превышали поступления, в связи с чем возникала необходимость реконвертации активов.

"Что касается 2018 года, эксперты смогут сделать свою оценку. С начала года по состоянию на 20 августа поступления составили 1,7 трлн. Трансферт, который ожидается в этом году, частично осуществлен - 2,6 трлн тенге. Исходя их этих цифр в этом году изъятие и поступления в нацфонд будут сбалансированы. В связи с чем операции Нацфонда не окажут сильного влияния на валютный рынок в этом году. Потому что не ожидается больших реконвертации для осуществления трансферта", - рассказала Молдабекова.

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