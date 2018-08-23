Спасатели Алматы вынесли мужчину из горящей квартиры

55-летний алматинец лежал в ванной комнате без сознания.

Вечером в четверг, 23 августа, в Алматы произошел пожар, спасателям удалось вынести 55-летнего мужчину без сознания, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

По информации пресс-службы, в 18:38 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении ванной комнаты по адресу: Ауэзовский район, мкр. 4, д. 21. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 18:44 часов.

К моменту прибытия пожарных в квартире наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки в задымленном помещении сотрудники службы пожаротушения обнаружили 55-летнего мужчину без сознания. Пожарные седьмой пожарной части на руках вынесли пострадавшего на свежий воздух, надев на него кислородный колпак, и передали бригаде "103" СМП.

Как выяснилось, произошло горение ванной комнаты в квартире расположенной на последнем этаже 4четырехэтажного жилого дома.

Пожар ликвидирован в 18:46 часов. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!