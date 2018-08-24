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С 1 сентября снижаются ввозные пошлины на легковые автомобили в ЕАЭС

За ввоз нового авто с 1 сентября нужно будет платить 17% от его таможенной стоимости.

Фото : АвтоНовости - Autoua24 августа 2018, 07:45

С 1 сентября снижаются пошлины на ввозимые на рынок Таможенного союза автомобили, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Евразийской экономической комиссии.

За ввоз нового авто с 1 сентября нужно будет платить 17% от его таможенной стоимости. Несколько лет назад аналогичные пошлины составляли 23%.

За ввоз подержанных автомобилей старше 5-7 лет с момента их выпуска пошлины составят 22%.

Ожидается, что в следующем году ставки ввозных пошлин могут быть снижены до 15%.

Новые ставки пошлин на ввозимые автомобили будут применяться на всей территории ЕАЭС. Согласно решению Совета ЕАЭС, вместе с пошлинами на автомобили будут также снижены тарифы на более чем 95 видов других товаров.


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